Periferie Palermo. Varrica (M5S): “Proroga sui 10 milioni per Zen, Marinella e Partanna Mondello”

Palermo, 10 ottobre 2023 – “Ottenuta da Roma la proroga al 2025 per l’utilizzo di circa 10 milioni di euro a disposizione del Comune di Palermo da utilizzare nell’ambito del Programma ‘Periferie’ per importanti interventi tra cui un Parco alla Marinella”. A dichiararlo è il deputato regionale Adriano Varrica, che nel 2021 ottenne il recupero di queste risorse con il via libera da Roma e che aveva sollecitato il Comune ad inizio anno per richiedere proroga a Palazzo Chigi.

“Negli anni passati – spiega Varrica – grazie ad una mia iniziativa istituzionale, il Comune di Palermo è riuscito a recuperare ben 10 milioni di euro del Programma ‘Periferie’, purtroppo poi negli anni inutilizzati. Per sbloccare la situazione di stallo, mesi fa ho inviato una nota al Sindaco Lagalla suggerendo di scrivere a Palazzo Chigi e chiedere o ottenere la proroga e il via libera per la riprogrammazione delle risorse non utilizzate”.

“Mediante la proroga – dichiara il deputato citando fonti romane – il Comune di Palermo potrebbe lavorare sui progetti ancora in uno stato preliminare come la ristrutturazione della scuola materna ‘Sciascia’ per i bambini dello Zen e la realizzazione di un’area di verde sportivo alla Marinella, intervento per il quale avevo avviato un percorso che prevedeva il coinvolgimento di RFI, vista la presenza di una significativa area ferroviaria che regalerebbe un ampio spazio a verde aprendo la Marinella verso Tommaso Natale.

Soddisfatto che a seguito di tali pressioni istituzionali il Comune abbia deciso di muoversi, spingeremo affinché gli interventi possano concretizzarsi” – conclude il deputato ARS.

condividi su: