ROMA, 4 maggio – “Al consigliere comunale M5S di Caltagirone Claudio Panarello porgiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà per il gravissimo attentato subito presso la sua attività commerciale. Gesti come questi, già di per sé inquietanti, in territori ad alta densità mafiosa hanno un significato preciso e non sono gesti improvvisati da cani sciolti. Ci auguriamo che l’autorità giudiziaria possa andare a fondo e individuare le cause e i responsabili di questo gesto inaudito. Confidiamo nella professionalità delle forze dell’ordine affinché proteggano Panarello da qualunque ulteriore intimidazione. A Claudio ribadiamo che tutto il M5S è con lui e auspichiamo il massimo del supporto da parte di tutte le istituzioni”.

Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 stelle nelle commissioni Giustizia e Antimafia.