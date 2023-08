Trasporta rifiuti speciali a bordo di autocarro con targa rubata e documenti contraffatti

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola (AV) coadiuvati dai militari della locale Stazione Forestale, hanno denunciato un 31enne di origine romene per il reato di “Ricettazione e Falsità in scrittura privata”. Nel corso di un servizio di perlustrazione, la pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale procedeva al controllo di un uomo fermato nel comune di Marzano di Nola, che viaggiava a bordo di un autocarro con targa polacca. Sul posto, in ausilio, giungevano tempestivamente i colleghi della Stazione Carabinieri che hanno proceduto al controllo documentale del veicolo ed effettuato ulteriori accertamenti sul soggetto fermato, risultato essere residente nella provincia di Napoli. Dalle successive verifiche effettuate sull’autocarro, utilizzato dal 31enne, nel cui cassettone vi erano ammassati rifiuti speciali non pericolosi, la targa risultava oggetto di furto in un comune del napoletano. Ulteriori accertamenti consentivano di verificare che, per rendere ancora più difficoltosa l’individuazione dell’autocarro, il numero del telaio risultava alterato ed i documenti di circolazione, chiaramente falsificati, erano collegati ad un altro veicolo. Per quanto sopra accertato il soggetto veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. L’autocarro (con l’intero carico di rifiuti), la targa e la carta di circolazione: sottoposti a sequestro.

