SIRACUSA: GRANDE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FLC CGIL “PROFESSIONE ATA: IDENTITÀ, DIRITTI E FUTURO NELLA SCUOLA DIGITALE”

Siracusa, 22 aprile 2026 – Si è tenuto questa mattina, presso la sede della CGIL di Siracusa in Viale Santa Panagia 205, il seminario di formazione e aggiornamento “Professione ATA: Identità, diritti e futuro nella scuola digitale”, organizzato dalla FLC CGIL di Siracusa in collaborazione con Proteo Fare Sapere.

L’iniziativa, che ha visto una folta presenza di personale ATA in esonero dal servizio, ha rappresentato un momento cruciale di confronto sul rinnovo del CCNL 2022/2025 e sulle nuove sfide che attendono il personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’era della digitalizzazione scolastica.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti di Giusi Garrasi, Presidente di Proteo Fare Sapere Siracusa, e Franco Nardi. A seguire, gli interventi degli esperti hanno scandito una mattinata intensa e ricca di spunti concreti.

I temi centrali: Posizioni Economiche, Previdenza e Nuovi Diritti

Grande attenzione è stata riservata alla nuova classificazione del personale ATA e all’istituzione delle Posizioni Economiche, conquista fondamentale prevista dal rinnovo contrattuale recentemente sottoscritto. Anna Maria Santoro, Responsabile Nazionale Contrattazione FLC CGIL, ha dettagliato le procedure e le ricadute economiche e professionali per i lavoratori delle segreterie, dei tecnici e dei collaboratori scolastici.

Ampio spazio è stato dedicato alla Previdenza Complementare con l’approfondimento sul Fondo ESPERO. Antonino Fragetta, Responsabile Previdenza CGIL Siracusa, e Serena Bellinvia, Direttrice INCA CGIL Siracusa, hanno fornito indicazioni operative fondamentali per orientare i lavoratori verso scelte previdenziali consapevoli, sottolineando l’importanza dell’adesione al fondo per il futuro pensionistico.

L’analisi regionale e nazionale

Il quadro politico e sindacale è stato tracciato dagli interventi di Paolo Italia (Segretario Regionale FLC CGIL Sicilia), Gabriella Pitino (Centro Nazionale FLC CGIL) e Adriano Rizza (Segretario Generale FLC CGIL Sicilia). I dirigenti sindacali hanno ribadito l’impegno della Federazione nel presidiare l’attuazione del contratto nei luoghi di lavoro e nel contrastare il precariato storico che affligge il settore, sottolineando come la digitalizzazione non debba tradursi in un impoverimento professionale ma in una valorizzazione delle competenze ATA.

Il commento della FLC CGIL Siracusa

“La grande affluenza di oggi dimostra la sete di informazione e diritti di una categoria, quella del personale ATA, troppo spesso lasciata ai margini del dibattito sulla scuola”, dichiara Gianni La Rosa, segretario della FLC CGIL di Siracusa. “Abbiamo voluto un evento che parlasse di ‘futuro’ non come minaccia, ma come opportunità di crescita professionale, a partire dal riconoscimento delle Posizioni Economiche e dalla tutela previdenziale. Ringraziamo tutti i relatori e i partecipanti per la qualità del dibattito. Continueremo a vigilare affinché nella scuola digitale di domani ci sia spazio per il lavoro stabile, qualificato e dignitoso di tutte le lavoratrici e i lavoratori ATA”.