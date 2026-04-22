[Sicilia] Nomine. Gli auguri di Pellegrino (FI) a Calderone, Cannella, Dell’Utri e Barelli”

“Desidero formulare le più affettuose congratulazioni a Tommaso Calderone per l’elezione a vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ottenuta all’unanimità.

Un voto che è un riconoscimento del suo percorso di uomo di diritto e di politico, sempre coerente con i principi di libertà e garantismo. Tommaso ha dimostrato sul campo competenza, equilibrio e visione istituzionale. Siamo certi che saprà onorare l’incarico con la determinazione che lo contraddistingue, portando il contributo prezioso della sua esperienza in un settore chiave della vita dello Stato e dei cittadini.

Rivolgo inoltre un augurio di buon lavoro anche ai nuovi sottosegretari del governo nazionale, in particolare ai siciliani Massimo Dell’Utri e Giampiero Cannella e al collega Paolo Barelli, con la certezza che con loro proseguirà un’azione concreta e attenta alle esigenze dei nostri territori e delle nostre comunità.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale