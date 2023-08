On. Ida Carmina M5S: “Ancora morti nel Mediterraneo, da Mare Nostrum a Cimitero Nostrum: a strage degli innocenti infinita ha la sua responsabilità nella miopia dei Governi Europei”

L’On. Ida Carmina deputato nazionale del M5S esprime profondo cordoglio dopo l’ennesima strage del mare di oggi nel Canale di Sicilia che ha visto perdere la vita: donne, bambini e fragili.

Miriam, si chiama come la Madonna la giovane ivoriana che ieri ha dovuto riconoscere il proprio bambino di un anno e mezzo annegato. Stamane la notizia di altre 41 vittime.

Sicuramente ci saranno donne e bambini, perché più deboli rispetto alla furia dei flutti.

Ormai siamo abituati alla conta dei morti giornaliera.

La Meloni prometteva di fermare gli sbarchi.

Risultato: sono aumentati del 110% e, con loro, i naufragi e le morti in mare.

Memorandum con la Tunisia, motovedette ai Libici. Soldi degli italiani sprecati.

Continuano a partire dalla Tunisia e dalla Libia.

Al limite il risultato che abbiamo ottenuto è quello che per impedire ai migranti di partire li abbandonano nel deserto al confine tra Libia e Tunisia, dove moriranno di fame e di sete.

Ma noi non lo sapremo, non li vedremo e la nostra coscienza non si turberà.

La strage degli innocenti continua nell’ipocrita indifferenza dell’Occidente e dell’Europa che, colpevolmente, continua a perseguire vie vecchie e stantie, che hanno già dimostrato, nei fatti, il loro fallimento.

Non si rendono conto che l’Africa è una bomba demografica:

sono quasi un miliardo e mezzo di persone con un tasso di fertilità del 4,4% figli di media per donna.

In Italia siamo 59 milioni con una fertilità di 1,24 nel 2022 (Istat) ed il dato, è dovuto al Mezzogiorno ed agli extracomunitari presenti nel territorio perché il 25% è figlio di donne non nate in Italia.

In Europa siamo circa 450 milioni ed il tasso di natalità è 1,5.

Il flusso non si potrà fermare, è inarrestabile.

Lo dicono i numeri. E dobbiamo prenderne atto.

Il fenomeno va gestito con intelligenza, va cambiato lo sguardo al problema.

Ancora non capiscono che l’approccio è totalmente sbagliato?

La morte di questi innocenti pesa come un macigno sulle nostre coscienze e sul futuro della Terra.

Restare ancorati ai vecchi schemi aumenterà le vittime.

Non in nome mio.

Oggi solo la preghiera per le vittime innocenti ed i loro familiari.

