Governo non risponde di nuovo alle interrogazioni: salta nuova seduta all’Ars

Antonio De Luca (M5S): “Comportamento del governo intollerabile e irrispettoso del parlamento ”.

“Altra seduta a vuoto all’Ars per l’assenza dell’assessore Nuccia Albano e quindi nessuna risposta alle interrogazioni di pertinenza del suo assessorato programmate per oggi. Ancora una volta il governo Schifani dimostra di tenere in scarsissima considerazione il parlamento e di conseguenza i siciliani che da questa istituzione sono rappresentati, e ciò è intollerabile”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Tutto pensavamo – dice Antonio De Luca – tranne di dover rimpiangere persino il disastroso governo Musumeci, ma dobbiamo ammettere che il governo Schifani sta facendo del suo peggio per farci cambiare idea. Le sedute d’aula saltate, infatti, si aggiungono alle decisioni prese da questo esecutivo bypassando l’aula sull’autonomia differenziata, quando un argomento del genere, che rischia di ipotecare per sempre il futuro dell’isola, andava sviscerato in tutti i suoi particolari col contributo di tutte le forze politiche dell’Ars prima di dare qualsiasi ok a Roma”.