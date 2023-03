Prima presentazione ad Agrigento del libro “Se non diventerete come bambini”

Letteratura, scuola, miti dell’infanzia” di Salvatore Ferlita, pubblicato da Il Palindromo, che ha riscosso molto successo soprattutto nell’ambito degli studi sulla letteratura per l’infanzia e i contesti della formazione e della pedagogia più avanzate.

“Diventare come bambini” vuol dire assumere un punto di vista diverso e intercettare con lo sguardo dettagli che solitamente sfuggono. È quanto fa Salvatore Ferlita passando al setaccio le carte di alcuni autori che con l’infanzia sono compromesse per via dei temi che affrontano, dei personaggi che le affollano, dei destinatari ai quali sono rivolte. Infanzia da intendere, di volta in volta, come lotta disperata, angosciosa tragedia, come via di fuga dal mondo degli adulti e, insieme, come atroce menomazione. L’autore interpella i classici irrinunciabili, senza però ignorare alcune opere della contemporaneità, per scardinare alcuni irritanti luoghi comuni sulla scuola, la diversità, le fiabe e la lettura.

L’evento, organizzato con il patrocinio gratuito dell’Ente Parco Valle dei Templi, dopo i saluti del dott. Giuseppe Avenia, dirigente responsabile del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, vedrà la partecipazione quali relatori dello scrittore e saggista Beniamino Biondi e del saggista Alessandro Cutrona della UniKore. L’accompagnamento musicale sarà affidato alla fisarmonica del maestro Maurizio Piscopo. Sarà presente l’autore Salvatore Ferlita, professore di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli studi di Enna Kore, collaboratore di “Repubblica” e tra i maggiori critici letterari italiani, con studi e saggi che hanno offerto nuove direzioni d’analisi alla letteratura siciliana.

Appuntamento venerdì 17 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento.