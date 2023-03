Amministrative 2023, Ternullo (FI) a Bandiera: “Non ho offeso nessuno. Perché anziché concentrarsi su Siracusa si preferiscono le inutili polemiche?”



Siracusa 12/03/2023: “Non credo di avere offeso nessuno quando ho incluso il Sig. Bandiera tra i papabili alla carica di candidato sindaco del centrodestra per le Amministrative di Siracusa. Pertanto non comprendo il livore e il nervosismo da lui manifestati a mezzo stampa nei miei confronti. Dice che non ci vediamo da mesi: mi risulta che ci siamo sentiti fino a ieri pomeriggio, per un sano confronto. Oggi stranamente non risponde più. Tra l’altro le mie affermazioni che invitavano all’unità erano state concordate con il Partito, di cui sono rappresentante sia nella mia provincia che in Senato. É per tale motivo che respingo al mittente le accuse, nate sicuramente da un passeggero momento di frenesia. Non voglio pensare che anziché concentrarsi sulle problematiche della città di Siracusa si preferiscono le sterili polemiche interne al Partito. Sono convinta che sia nostro dovere lavorare insieme per trovare la soluzione migliore per il futuro della città e della sua comunità”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Non è un mistero che Forza Italia in Sicilia stia attraversando una fase di riorganizzazione territoriale – conclude la Senatrice. Proprio per tale motivo però invito tutti i dirigenti e militanti di Forza Italia ad evitare superflue contrapposizioni, poiché inutili e dannose. In particolare poi a Siracusa, la rosa dei nomi su cui puntare per le prossime Amministrative passerà da una serena valutazione sia con i dirigenti locali che nazionali. Ricordo che il rispetto istituzionale è sempre stato alla base dei ragionamenti politici in Forza Italia”.