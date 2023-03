Frida Kahlo 1° Parte con intervista al Prof. Nuccio Mula

In questa puntata vi racconteremo la vita e l’arte di Frida Kahlo e lo faremo assieme al critico d’arte Nuccio Mula a cui abbiamo chiesto di intervenire. Frida Kahlo fu una donna contro le limitazioni del corpo e della malattia. Lei non si fece abbattere dalle tante patologie né dai numerosi traumi che caratterizzano la sua esistenza. La consideriamo un’ icona ed è venerata da tutte le donne. Divenne simbolo del femminismo. Era una donna molto coraggiosa che non ha mai avuto paura della vita.