19ª EDIZIONE | 6–10 MAGGIO 2026

ROMA, CINEMA BARBERINI | CINEMA TROISI IL PROGRAMMA DI SABATO 9 MAGGIO

Prosegue al Cinema Barberini di Roma la 19ª edizione de La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, appuntamento di riferimento in Italia per il nuovo cinema iberoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Il programma di domani si aprirà alle ore 11:30 con la replica di Cuerpo Celeste di Nayra Ilic García, seguita alle ore 15:00 da Runa Simi di Augusto Zegarra; quest’ultima proiezione vedrà l’intervento di Manuel Cacho-Sousa, Ambasciatore del Perù in Italia. Alle ore 16:45, per la sezione Perlas, spazio a Un poeta di Simón Mesa Soto, vincitore lo scorso anno del Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard a Cannes. La proiezione sarà introdotta dall’attrice e performer Martina Bernocchi, con il saluto istituzionale dell’Ambasciatrice di Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar.

Il programma prosegue con due titoli emblematici dell’ultima stagione cinematografica spagnola, che offrono uno sguardo autoriale e profondo sulla Spagna contemporanea. Alle ore 19:15 verrà proiettato Muy lejos di Gerard Oms, seguito alle ore 21:30 da Maspalomas di Aitor Arregi e José Mari Goenaga. Entrambi i registi, Gerard Oms e José Mari Goenaga, saranno presenti in sala per dialogare con il pubblico al termine delle proiezioni. Gli incontri e il dibattito si avvarranno della preziosa collaborazione di Arcigay e del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, rappresentati per l’occasione dal presidente Mario Colamarino e dai delegati delle due associazioni. Chiude il programma, alle ore 00:30, il Late Night al Cinema Troisi: per la sezione Clásicos, l’horror cult ¿Quién puede matar a un niño? di Narciso Ibáñez Serrador, proiettato in occasione del suo 50° anniversario. La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano è ideato, prodotto e organizzato da EXIT MEDIA, con il sostegno delle Ambasciate di Spagna e dei Paesi latinoamericani presenti a Roma, dell’IILA, dell’Instituto Cervantes, dell’Ufficio del Turismo spagnolo, della Real Academia de España a Roma e di Acción Cultural Española. Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.