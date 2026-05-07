Giornata dell’Europa 2026: l’Europa arriva al CEP

*Domani la prima iniziativa pubblica nella nuova area pedonale di via Barisano da Trani

Domani, venerdì 8 maggio 2026, dalle 9.30 alle 17.30, la nuova area pedonale di via Barisano da Trani, nel quartiere CEP di Palermo, ospiterà la “Giornata dell’Europa 2026”: una giornata di gioco, informazione sulle opportunità europee e attività pensate con e per il quartiere.

Si tratta della prima iniziativa pubblica che si svolge nella nuova area pedonale, appena restituita alla cittadinanza: un’occasione per inaugurarne la vocazione di spazio comune aperta a tutti e tutte come luogo di socializzazione e per portare l’Europa nei luoghi della vita quotidiana, fuori dai palazzi istituzionali.

Protagoniste e protagonisti della giornata saranno le bambine, i bambini, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, che parteciperanno a numerose attività di gioco, informazione e sensibilizzazione lungo la via.

Ad animare gli spazi saranno i volontari e le volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà, insieme agli operatori del Centro Europe Direct Palermo e dello sportello **Eurodesk.

L’iniziativa è organizzata da InformaGiovani ets ed Associazione San Giovanni Apostolo in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo

, ed è sostenuta dal programma europeo CERV e si inserisce nel progetto “Ritorno a Scuola”, finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La Giornata dell’Europa – celebrata ogni 9 maggio in tutta l’Unione Europea per ricordare la Dichiarazione Schuman del 1950 – assume al CEP un significato particolare: portare i diritti, i programmi e le opportunità dell’Unione in un quartiere di periferia, attraverso il linguaggio del gioco e la partecipazione diretta delle nuove generazioni.