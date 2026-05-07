Agrigento – “Uno strappo nel cielo di carta”
L’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento presenta:
“Uno strappo nel cielo di carta”
Uno studio teatrale originale e impervio su alcuni personaggi di Luigi Pirandello
Testi, musiche originali e regia di Salvatore Nocera Bracco
Aiuto regia: Caterina Montalbano
con
- Carmen Butera
- Paolo Di Noto
- Marcella Lattuca
- Rosamaria Montalbano
- Angelo Sanfilippo
- Lillo Zarbo
TEATRO DELLA POSTA VECCHIA
- Sabato 16 Maggio 2026 > ore 21:00
- Domenica 17 Maggio 2026 > ore 18:00
Ingresso: € 12,00 Ticketzeta
Info e prenotazioni: 0922 26737 / 3683175996 Sito web: www.teatropostavecchia.it/calendario.asp