“Quella volta che”: il SuperEnalotto vola oltre lo storico jackpot di Bagnone (MS)

C’erano una volta gli SMS della “Summer Card”, l’avvento dei Bitcoin, Obama nuovo presidente degli Stati Uniti, il nuovissimo iPhone 3GS sogno di milioni di italiani e le casse che pompavano a tutto volume I Gotta Feeling dei Black Eyed Peas. Sembra un’altra era geologica, eppure è lì che dobbiamo tornare per capire la vertiginosa ascesa che sta vivendo il jackpot del Superenalotto. Il montepremi non si ferma e nella prossima estrazione di martedì 14 aprile toccherà la cifra di 149,2 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.

Una scalata storica: sorpassato l’importo di 147,8 milioni della vincita di Bagnone (MS) del 22 agosto 2009, il sesto di tutti i tempi, come riporta Agipronews. Proprio in quei mesi nascevano le basi del gioco moderno: il 1° luglio di quell’anno esordiva il SuperEnalotto nella modalità online con l’opzione Superstar, trasformando per sempre il modo di tentare la fortuna.

Un’epoca in cui il mondo stava virando verso i social: era l’estate in cui Facebook sbaragliava la concorrenza diventando il re, con WhatsApp che muoveva i primi passi nel quasi totale anonimato.

Mentre qualcuno in un piccolo paese della Lunigiana centrava la sestina della vita, l’Italia calcistica si preparava a iniziare l’ultima stagione da campione del mondo in carica e la Serie A – in partenza proprio in quel giorno – avrebbe consegnato lo scudetto all’Inter nell’anno del Triplete.

Anche se sono passati quasi diciassette anni da quella sera, la caccia al “6” sembra non invecchiare mai. Cambiano i governi, le tecnologie diventano reperti archeologici, le canzoni dell’estate sbiadiscono nei ricordi, ma la sfida alla Dea Bendata resta una costante della nostra vita.

In un mondo che corre, il Superenalotto ha il dono dell’immortalità: un sogno collettivo che si rinnova, un appuntamento che, oggi come nel 2009, ci spinge a guardare una schedina con la stessa immutata speranza di chi con sei numeri può cambiare la sua storia.