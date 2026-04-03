Menfi, La Rocca Ruvolo: “Avviato iter per la rimozione della posidonia dal litorale di Porto Palo”

“La Presidenza della Regione ha preso in carico la richiesta del Comune di Menfi per la rimozione della posidonia oceanica accumulata lungo il litorale di Porto Palo, avviando le procedure per individuare le modalità operative più idonee. L’obiettivo è garantire un intervento efficace per ripristinare la piena fruibilità dell’area costiera, particolarmente frequentata nel periodo estivo”. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Dopo le sollecitazioni ricevute sia da imprenditori locali che dall’amministrazione comunale – prosegue la parlamentare – ne ho parlato con il presidente della Regione e mi ha assicurato che seguirà la vicenda personalmente dopo l’inchiesta che ha coinvolto anche il porto di Menfi. Sarebbe una risposta di buon governo: dopo gli scandali la buona amministrazione. Ringrazio il presidente Schifani per l’impegno personale dimostrato per restituire decoro e fruibilità a una delle principali mete turistiche del territorio nel rispetto dell’ambiente marino e delle normative vigenti”.