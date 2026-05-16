Ida Carmina (M5S): “Con NOVA i cittadini partecipano alla scrittura del programma di governo. La politica torni ad essere servizio al bene comune”

“La politica deve tornare ad essere ascolto, servizio al bene comune e risposta concreta ai bisogni dei cittadini. È questo il senso profondo di NOVA, il primo esperimento in Italia di democrazia partecipativa deliberativa, fortemente voluto dal Presidente Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle, che si terrà in oltre 100 città italiane Sabato16 eDomenica 17 Maggio.

Lo afferma Ida Carmina del Movimento 5 Stelle, invitando tutti i cittadini della provincia di Agrigento a partecipare all’iniziativa NOVA che si terrà Domenica 17 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso il Madison di Realmonte, sopra la Scala dei Turchi.

“Per la prima volta – sottolinea Carmina – non saranno soltanto gli iscritti ad essere coinvolti, ma tutti gli italiani potranno contribuire direttamente alla scrittura di un programma di governo capace di migliorare concretamente la loro vita. Vogliamo ascoltare idee, proposte, bisogni, difficoltà e speranze dei cittadini. Vogliamo costruire insieme risposte vere ai problemi reali delle persone”.

“Con NOVA diamo finalmente parola all’Italia ed ai siciliani. Cosa vogliono davvero i cittadini? Quali proposte ritengono prioritarie? Quali interventi il futuro Governo del Paese dovrebbe portare avanti per migliorare concretamente la vita delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità locali?”.

“Sanità pubblica, lavoro, equità sociale, sostegno alle imprese, opportunità per i giovani, difesa del Sud e contrasto alle disuguaglianze saranno al centro del confronto. Troppi giovani continuano a lasciare la Sicilia perché privi di prospettive e opportunità. È il momento di costruire insieme un progetto credibile, partecipato e vicino ai territori”.

“La fiducia dei cittadini si ricostruisce attraverso l’ascolto, il confronto e la capacità della politica di dare risposte concrete. NOVA nasce proprio per questo: mettere al centro le persone e restituire ai cittadini il diritto di partecipare davvero alle scelte che riguardano il futuro del Paese”.

“Per questo – conclude Ida Carmina – rivolgo un forte invito alla partecipazione a tutti i cittadini della provincia di Agrigento. NOVA sarà uno spazio aperto, libero e democratico, dove ogni voce potrà contribuire alla costruzione del futuro dell’Italia e della Sicilia. Vi aspettiamo numerosi domenica 17 maggio a Realmonte, perché solo insieme possiamo costruire un Paese più giusto, più forte e più vicino ai bisogni reali delle persone”.