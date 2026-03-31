Voto segreto? “M5S Ars: “Schifani e la maggioranza lo vogliono eliminare, ma poi lo usano a convenienza. Per i debiti fuori bilancio Forza Italia lo ha riabilitato”

Palermo, 31/03/2026. “Il voto segreto? Per la maggioranza è pessimo, ma solo a convenienza. Per i debiti fuori bilancio Forza Italia, il partito di Schifani, lo ha riabilitato.

Glielo ricorderemo quando si dovrà votare la modifica del regolamento annunciata dal presidente Galvagno e tanto cara al presidente Schifani che cercano in tutti i modi di tenere assieme i cocci di una maggioranza ormai in frantumi”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Questa maggioranza – dice De Luca – non finisce mai di sorprendere. Oggi ha superato se stessa, toccando i più alti livelli di incoerenza mai visti in questo parlamento. Hanno demonizzato questo strumento, per poi smentirsi clamorosamente in occasione della votazione odierna dei debiti fuori bilancio, dimostrando quello che è chiarissimo a tutti: questa pratica è indigesta solo perché rischia di infliggere, come spesso è accaduto, sonore batoste a un governo senza bussola e chiaramente al capolinea”

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