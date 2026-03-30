10eLotto: in Sicilia centrate vincite per 50mila euro
Festeggia la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 distribuiti premi complessivi dal valore di 50mila euro. Venerdì in Piazza San Clemente a Messina colpo da 25mila euro grazie ad un “7” Oro, mentre presso il punto Vendita in Corso Indipendenza ad Acate, in provincia di Ragusa, vinti 8mila euro con un “4” Doppio Oro. Sabato, invece, un “7” Doppio Oro vale un premio da 17mila euro in Via Don Gnolfo ad Assoro, in provincia di Enna. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1 miliardo di euro da inizio anno.