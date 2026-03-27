L’Auser di Polizzi Generosa si unisce alla chiamata di “10,100,1000 piazze per la pace”

di Antonio David – Anche Polizzi Generosa aderisce alla mobilitazione nazionale “10, 100, 1000 piazze per la pace”, iniziativa promossa da reti femminili e pacifiste, tra cui UDI – Unione Donne in Italia e Donne in Nero. L’obiettivo è quello di dare vita a una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale, moltiplicando i luoghi di incontro e partecipazione per chiedere la fine dei conflitti, il disarmo e politiche fondate su diritti umani, welfare ed ecologia.

Lo slogan richiama proprio questa idea: non una sola grande manifestazione, ma centinaia di piazze, anche nei piccoli centri, capaci di diventare spazi di confronto e sensibilizzazione. In questo contesto si inserisce l’iniziativa organizzata nel borgo madonita, dove l’AUSER locale ha promosso un momento di partecipazione collettiva in Piazza Gramsci.

Protagoniste dell’evento saranno le donne, al centro di un percorso che unisce impegno civile e creatività. Simbolo della giornata sarà infatti la “Tessitura di pace”, un arazzo realizzato nell’ambito di un progetto artistico curato da Claudia Villani. L’opera rappresenta un’esperienza condivisa che intreccia arte e messaggio sociale, esprimendo in forma concreta il desiderio di pace e solidarietà.

L’iniziativa si propone non solo come testimonianza simbolica, ma come invito alla partecipazione attiva e alla costruzione di una cultura della pace. Attraverso il coinvolgimento della comunità, anche realtà locali come Polizzi Generosa contribuiscono a un messaggio più ampio, che punta a contrastare la militarizzazione e a promuovere valori di dialogo e convivenza.