888casino, un 43enne di Pollina (PA) vince oltre 143mila euro con The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King

Vincita di oltre 143mila euro su 888casino grazie a The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, centrata questa mattina poco dopo le 08:00 da un 43enne siciliano di Pollina, in provincia di Palermo, riferisce Agipronews. L’imprenditore, tifoso della Roma, è ormai registrato da un anno sulla piattaforma e conosceva bene The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, uno dei suoi preferiti insieme a Book of Ra, e che gli ha regalato, con solo 4 euro giocati, il ricco montepremi. Per lui nessun rito scaramantico durante il gioco, visto come un passatempo, per un momento che ha regalato un’improvvisa felicità e vissuto a fianco alla persona per lui più importante, sua moglie. E il fortunato vincitore ha subito le idee chiare su come usare la cifra della vincita: l’acquisto di una casa.

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