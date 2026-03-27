27 Marzo 2026
Home Agricoltura | PNRR Frantoi, Associazioni: “Dal chiarimento alla proroga, ora le Regioni diano tempi congrui”

Verwandte Geschichten

Unioncamere Sicilia e Unioncamere Calabria alla manifestazione pro-Ponte di sabato 28 marzo a Messina: “Enorme ricaduta economica  e sociale”

Unioncamere Sicilia e Unioncamere Calabria alla manifestazione pro-Ponte di sabato 28 marzo a Messina: “Enorme ricaduta economica  e sociale”

26 Marzo 2026
Acqua, La Rocca Ruvolo: “Priorità per usi potabili e agricoli dal bacino di Gammauta”

Acqua, La Rocca Ruvolo: “Priorità per usi potabili e agricoli dal bacino di Gammauta”

25 Marzo 2026
Riforma della dirigenza regionale, Siad-Csa-Cisal: “Perplessità su ddl, in I commissione Ars le nostre proposte”

Riforma della dirigenza regionale, Siad-Csa-Cisal: “Perplessità su ddl, in I commissione Ars le nostre proposte”

25 Marzo 2026

Leggi anche

Agricoltura | PNRR Frantoi, Associazioni: “Dal chiarimento alla proroga, ora le Regioni diano tempi congrui”

Agricoltura | PNRR Frantoi, Associazioni: “Dal chiarimento alla proroga, ora le Regioni diano tempi congrui”

27 Marzo 2026
L’etica di Borsellino e il pragmatismo della Meloni. Un abisso di silenzio

L’etica di Borsellino e il pragmatismo della Meloni. Un abisso di silenzio

27 Marzo 2026
Parcheggi gratuiti e a prezzi ridotti negli ospedali siciliani. Gilistro (M5S): “Norma di civiltà all’esame dell’Ars: non sprechiamo quest’occasione”

Parcheggi gratuiti e a prezzi ridotti negli ospedali siciliani. Gilistro (M5S): “Norma di civiltà all’esame dell’Ars: non sprechiamo quest’occasione”

27 Marzo 2026
Foce del fiume Akragas, le anatre tra copertoni e spazzatura

Foce del fiume Akragas, le anatre tra copertoni e spazzatura

27 Marzo 2026