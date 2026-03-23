On. Ida Carmina (M5S):“Gli italiani bocciano la riforma Nordio Meloni. Dalla Sicilia, dalla terra del Beato Livatino è arrivato un messaggio chiaro: NO a stravolgimenti alla Costituzione;No a riforme imposte con arroganza, NO all’ attacco ai Giudici!

È una giornata che segna un punto fermo nella storia democratica del Paese. Quasi il 60% dei cittadini ha scelto di partecipare e lo ha fatto senza esitazioni, difendendo la Costituzione e l’indipendenza della magistratura, presidio essenziale di legalità e garanzia per tutti.

La vittoria del “No” è stata schiacciante.

Decisivo il contributo del Mezzogiorno, che ha risposto con forza e dignità a un tentativo di indebolire l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Un grazie profondo ai siciliani e a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lottato senza sosta: comitati, associazioni, sindacati, studenti, cittadini.

Una mobilitazione civile che ha saputo spiegare, contrastare e fermare una riforma sbagliata, pericolosa, costruita non per il bene del Paese ma contro qualcuno.

Nell’agrigentino il risultato è stato ancora più netto: quasi 20 punti di scarto a favore del “No”. Nella mia città, Porto Empedocle addirittura circa il 30% di scarto.

Un segnale potente, che assume un valore ancora più profondo perché arriva dalla terra del giudice Rosario Livatino, beato e martire della giustizia.

A lui è dedicata idealmente questa vittoria. Sarebbe stato inconcepibile, inaccettabile, che proprio nella provincia del suo sacrificio potesse prevalere un attacco alla magistratura così smodato e sconsiderato. Qui, più che altrove, la giustizia non è una parola: è memoria, è sangue, è responsabilità.

Da oggi si apre una fase nuova. Un vento di cambiamento che può travolgere un governo di destra che ha alimentato divisioni, stagnazione economica e tensioni istituzionali. Un governo che ha tentato di piegare le regole, di concentrare il potere, di spaccare il Paese.

Gli italiani hanno risposto. E lo hanno fatto nel modo più forte possibile con il voto: la Costituzione non si tocca!