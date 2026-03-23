Referendum Giustizia, Ternullo (FI): “Il popolo è sovrano ma l’Italia ha perso una grande occasione”

“Il popolo è sovrano e la sua volontà va rispettata senza riserve. Questo è il fondamento della democrazia e noi, da democratici, non possiamo che inchinarci al risultato delle urne. Detto questo, non posso nascondere la mia amarezza. L’Italia ha perso oggi una grande occasione per riformare davvero la giustizia, per renderla più equa, più rapida, più vicina ai cittadini”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Quello che ha pesato negativamente su questo referendum è stata la strumentalizzazione politica che ne è stata fatta – conclude la Senatrice. Una parte del fronte del No ha trasformato una riforma di civiltà giuridica in un attacco alla Presidente Meloni, in uno scontro politico fine a sé stesso. E questo ha disorientato molti cittadini, che avrebbero meritato invece una discussione seria e trasparente sui contenuti reali dei quesiti”.