Di Paola (M5S): “Vincono le ragioni della Costituzione e dei cittadini deboli. Dai numeri siciliani, sonoro ceffone al pessimo govern o Schifani. Cominciato il conto alla rovescia per lo sfratto”

Palermo, 23/03/2026. “Hanno provato a smontare la Costituzione per interessi di bassa bottega, gettando fumo negli occhi dei cittadini, avvelenando i pozzi della corretta informazione e gli è andata male, malissimo. Oggi vincono le ragioni dei Padri costituenti e dei semplici cittadini. Da tutta Italia e dalla Sicilia in particolare arriva un sonoro schiaffo all’arroganza delle destre che ci hanno messo la faccia, perdendola irrimediabilmente. I nettissimi numeri siciliani bocciano non solo una pessima riforma ma anche il governo Schifani, incapace, improduttivo, inutile e dannoso. Ringraziamo i cittadini che hanno capito l’importanza della posta in gioco che il presidente Conte, il M5S e il M5S Sicilia hanno sottolineato in tutti i modi e in tutte le sedi anche con grandi mobilitazioni in lungo e largo per la Sicilia. Da qui parte il conto alla rovescia per lo sfratto di Schifani e dei partiti che lo sostengono”.

Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia.