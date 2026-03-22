SIGONELLA, M5S DENUNCIA TRANSITO CACCIA USAF ARMATI: GOVERNO CHIARISCA

Roma, 22 marzo – “Il Movimento 5 Stelle, dopo aver denunciato per primo il coinvolgimento della base americana di Sigonella nel supporto logistico e d’intelligence alle operazioni belliche Usa in Iran, segnala cioè che sembra essere un salto di qualità preoccupante nell’uso della base siciliana. Ieri e anche giovedì sono transitati a Sigonella anche cacciabombardieri F-15 Strike Eagle dell’U.S. Air Force (codici di chiamata GSTDR43 e GR43) in configurazione ‘tattica’, ovvero di combattimento con armi e bombe montate, non in configurazione trasferimento (‘ferry’) o addestramento (‘training’). I tracciati radar non sono significativi perché si fermano a pochi chilometri dalla base: evidentemente i velivoli hanno spento i transponder radar dopo il decollo. Ma il solo fatto che in Sicilia transitino cacciabombardieri americani in assetto da guerra e non più solo droni da ricognizione, aerei spia e aerei da trasporto truppe e armamenti rappresenta un preoccupante sviluppo. Chiediamo immediati chiarimenti da parte del governo e della Difesa”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato.