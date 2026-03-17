Giochi, un 67enne di Siracusa vince un jackpot che sfiora i 20mila euro

Mentre il lunedì mattina faceva il suo lento e classico esordio, un sessantasettenne di Siracusa stava già vivendo il suo risveglio più dolce. Erano appena passate le 10:00 quando la fortuna ha deciso di bussare alla sua porta, trasformando una banale routine di inizio settimana, in un momento da incorniciare grazie a una vincita da 19.895 euro su Bingo90.

Come riferisce Agipronews, il protagonista della vicenda ha puntato appena 1,80 euro, acquistando 18 cartelle nel bingo tradizionale. In questo gioco la velocità è tutto: oltre ai classici premi di Cinquina e Doppia Cinquina, il vero traguardo è il Jackpot entro la quarantesima pallina estratta. La tensione per il giocatore siculo è salita al trentaseiesimo estratto, quando al giocatore siciliano mancavano solo due numeri per completare l’opera. Da lì, una volata perfetta, con la cartella completata dopo altri due numeri, grazie al 52, numero fortunato che ha permesso la grande vincita.

Con quasi ventimila euro in tasca, il fortunato vincitore potrà ora permettersi quei desideri rimasti a lungo nel cassetto. Un colpo che aiuta a vivere meglio, sempre rispettando la regola d’oro: il gioco dovrà restare sempre un passatempo.

La spesa per i giochi – ovvero gli incassi meno le vincite dei giocatori – è in crescita in Sicilia: secondo i dati elaborati da Agipronews, nell’online sono stati raggiunti 586 milioni di euro, contro i 520 milioni dell’anno precedente, per un incremento del 12,6%. Trend in aumento anche nella provincia di Siracusa: la spesa è passata da 47 a 53 milioni di euro (+12,7%).