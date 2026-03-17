DISSENSO: SALVATORE NOCERA BRACCO IN SCENA AD AGRIGENTO

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18:00, il Centro Pluridisciplinare d’Arte e Comunicazioni Visive A4 di Agrigento ospiterà l’evento pubblico DISSENSO.

L’appuntamento propone la formula del Teatro Aperto, un’esperienza scritta e interpretata da Salvatore Nocera Bracco. L’incontro si configura come un momento di riflessione e condivisione artistica presso la sede di Via Bentivegna 5.

L’evento è organizzato da A4 art group, realtà attiva nella promozione della cultura e delle arti visive sul territorio.

Dettagli dell’evento: Data: Venerdì 20 Marzo 2026 Orario: 18:00 Luogo: Via Bentivegna, 5 – 92100 Agrigento

Per informazioni e contatti: Telefono: 339 521 8123 – 338 164 0028 Email: giorgio.gfg@gmail.com

“Cosa si intende oggi per dissenso? E se si dissente, da chi? O da cosa? Forse è un modo divergente di pensare? O forse la solita solfa di chi vuole andare ‘contro’ indipendentemente dalle idee e dai governi?

Di sicuro un modo per esprimere in senso critico il proprio pensiero, senza necessariamente schierarsi in una direzione precisa”.

Salvatore Nocera Bracco