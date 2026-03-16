SuperEnalotto: a Palermo e Paternò (CT) centrati due “5” da oltre 37mila euro



Festeggia la Sicilia con il Superenalotto. Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 marzo, come riporta Agipronews, vinti oltre 37mila euro tra Palermo e Paternò, in provincia di Catania. A Palermo vinti 18.083,95 euro venerdì 13 marzo presso il Tabacchi Impiccichè in Via Cardinale Borromeo, 32-34. Nel concorso successivo, di sabato 14, vinti 19.056,19 euro a Paternò (CT) presso il punto vendita Fratelli Reitano in Via Giovanni Verga, snc. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 135,5 milioni di euro.

condividi su: