Minacce a Cateno De Luca, ANCI Sicilia esprime solidarietà: “Fatto inquietante, si faccia subito chiarezza”

Palermo – “Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a Cateno De Luca e ai suoi collaboratori nella convinzione che nessun rappresentante politico debba subire pressioni o intimidazioni per il proprio impegno. Il rispetto delle istituzioni e del confronto democratico è un valore imprescindibile per le nostre comunità”. Così il presidente e il segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, dopo l’episodio denunciato dal sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca, ieri inseguito e minacciato, assieme a due componenti del suo staff, mentre si trovava a Barcellona Pozzo di Gotto per un incontro politico.

“Si tratta di un fatto inquietante che colpisce non solo la persona, ma anche il libero esercizio dell’impegno politico e civile – aggiungono i vertici dell’Associazione dei Comuni siciliani -. Auspichiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che le autorità competenti sapranno individuare rapidamente i responsabili”.

Palermo, 16 marzo 2026