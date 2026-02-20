20 Febbraio 2026
Home Commissioni Ars, Varrica (M5S): “I deputati le snobbano. Poche presenze e interventi col contagocce, cambiamo il regolamento”

Verwandte Geschichten

[Sicilia] Ddl Enti locali. Gennuso (FI) “Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilità”

[Sicilia] Ddl Enti locali. Gennuso (FI) “Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilità”

12 Febbraio 2026
Il recinto

Il recinto

11 Febbraio 2026
OSSERVATORIO NAZIONALE ASSOPARCHI: PRESENTATI ALLA BIT I PRIMI DATI SULL’IMPATTODEI PARCHI DIVERTIMENTO ITALIANI

OSSERVATORIO NAZIONALE ASSOPARCHI: PRESENTATI ALLA BIT I PRIMI DATI SULL’IMPATTODEI PARCHI DIVERTIMENTO ITALIANI

10 Febbraio 2026

Leggi anche

Guida pratica per riconoscere i mitomani digitali

Guida pratica per riconoscere i mitomani digitali

20 Febbraio 2026
Elezioni Messina: Marcello Scurria candidato sindaco del centrodestra

Elezioni Messina: Marcello Scurria candidato sindaco del centrodestra

20 Febbraio 2026
REFERENDUM, M5S: STASERA A PALERMO ‘LA VERA POSTA IN GIOCO’ CON SCARPINATO

REFERENDUM, M5S: STASERA A PALERMO ‘LA VERA POSTA IN GIOCO’ CON SCARPINATO

20 Febbraio 2026
Commissioni Ars, Varrica (M5S): “I deputati le snobbano. Poche presenze e interventi col contagocce, cambiamo il regolamento”

Commissioni Ars, Varrica (M5S): “I deputati le snobbano. Poche presenze e interventi col contagocce, cambiamo il regolamento”

20 Febbraio 2026