Palermo 17 febbraio 2025 – “Il governo Meloni ha gettato in mezzo ad una strada centinaia di lavoratori siciliani delle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese avendo eliminato con un colpo di spugna la mobilità in deroga. La legge di stabilità nazionale varata a Novembre ha abbandonato questi padri di famiglia con il grave silenzio del presidente della Regione, Schifani. Un fatto inaccettabile, serve una proroga immediata”.

Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri, a margine della Commissione Attività Produttive dell’ARS, riunita in audizione in merito alla imminente scadenza degli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese.

“In mancanza di un intervento deciso da parte del governo regionale – spiegano i deputati M5S – il governo Meloni scaricherà definitivamente dei padri di famiglia, già vittime di una deindustrializzazione incontrollata. Abbiano sottoscritto la lettera della commissione Attività Produttive all’ARS e non intendiamo lasciare questi lavoratori nell’incertezza. Si tratta di una situazione che va sanata nel più breve tempo possibile. Nell’immediato serve una proroga della mobilità e contestualmente un percorso di reindustrializzazione e agevolazione degli investimenti nella nostra regione. Tutte questioni che un esecutivo regionale dovrebbe porre con immediatezza sui tavoli ministeriali” – concludono Di Paola e Sunseri.