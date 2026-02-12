[Sicilia] Ddl Enti locali. D’Agostino “Art. 10 inutile. Abbate responsabile del voto”

“L’art 10 del DDL Enti Locali è una norma inutile, fuorviante e pleonastica, meglio votare contro che ritirare vigliaccamente il tesserino, neppure fossimo noi l’opposizione!

L’on Abbate sembra disorientato e ha portato la maggioranza a sbattere, perché era già chiaro in conferenza dei capigruppo che c’erano troppe divisioni interne al Centrodestra su quasi tutti gli articoli del testo.”

Lo dichiara Nicola D’Agostino, deputato regionale di Forza Italia, in merito al voto di ieri all’Assemblea Regionale Siciliana.