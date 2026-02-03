Casa Sanremo e Save the Children insieme contro la povertà educativa in Italia

L’edizione 2026 dedica il suo sostegno ai 27 Punti Luce dell’Organizzazione, presenti in 15 regioni italiane spazi educativi che ogni giorno accompagnano i minori nelle aree vulnerabili del Paese.

Anche per l’edizione 2026, Casa Sanremo conferma la collaborazione con Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, scegliendo quest’anno di accendere i riflettori su una delle sfide più urgenti per il nostro Paese: il contrasto alla povertà educativa, che limita l’accesso alla cultura, allo studio e alle opportunità di crescita per centinaia di migliaia di bambine, bambini e adolescenti.

All’interno del palinsesto di Casa Sanremo, fatto di incontri, eventi e ospiti, la partnership intende sensibilizzare il pubblico anche sull’attività dei 27 Punti Luce dell’Organizzazione, spazi ad alta densità educativa che offrono opportunità gratuite di apprendimento, creatività, sport, orientamento e supporto allo studio a migliaia di minori e alle loro famiglie. Attivi in 15 regioni italiane, rappresentano una risposta concreta a questa emergenza silenziosa, contribuendo negli anni a contrastare dispersione scolastica, ritiro sociale e mancanza di opportunità nelle aree più vulnerabili del territorio.

“Accogliamo anche quest’anno con grande entusiasmo la collaborazione con Casa Sanremo, che ci permette di portare al centro dell’attenzione la povertà educativa e le fragilità delle periferie del Paese, lì dove i sogni di migliaia di bambine, bambini e ragazzi spesso non riescono a crescere per mancanza di opportunità. Il nostro impegno sul territorio rappresenta un presidio fondamentale per garantire pari opportunità ai minori che vivono in contesti svantaggiati”, ha dichiarato Giancarla Pancione, Direttrice Fundraising, Marketing e Brand di Save the Children. “Nessun bambino dovrebbe crescere senza nemmeno riuscire ad aspirare ad un futuro migliore: contrastare la povertà educativa significa offrire loro strumenti, fiducia e possibilità. Siamo certi che il pubblico saprà condividere questo impegno fondamentale e siamo davvero grati di avere Casa Sanremo al nostro fianco su un tema così cruciale.”

“La povertà educativa rappresenta una delle sfide più pressanti per il nostro Paese, privando centinaia di migliaia di minori di opportunità essenziali per la crescita personale e sociale. Per l’edizione 2026 di Casa Sanremo, rinnoviamo con convinzione la partnership con Save the Children, ponendo al centro dell’attenzione i 27 Punti Luce attivi in 15 regioni italiane. Questi spazi educativi di eccellenza contrastano efficacemente la dispersione scolastica e il ritiro sociale nelle aree più vulnerabili, offrendo supporto concreto in apprendimento, creatività, sport e orientamento. Nel ricco palinsesto di incontri ed eventi, intendiamo sensibilizzare il pubblico su questa emergenza, invitando tutti a un impegno condiviso per garantire a ogni bambino pari opportunità di sviluppo. Casa Sanremo è orgogliosa di essere al fianco di Save the Children in questa missione cruciale per il futuro dell’Italia”: ha dichiarato Vincenzo Russolillo, fondatore di Casa Sanremo.