Niscemi. Di Paola (M5S): “Schifani come Senaldi, appena 26 mila euro a famiglia per una casa”

Palermo 3 gennaio 2026 – “Schifani come Senaldi: 26 mila euro è la cifra pro capite che ciascuna delle famiglie sfollate a Niscemi riceverà dalla Regione Siciliana. Una vera e propria elemosina da parte dell’esecutivo Schifani che sembra seguire alla lettera la boutade televisiva del condirettore di Libero. Il calcolo è presto fatto, basterà dividere i 13 milioni di euro annunciati da Palazzo d’Orleans per le circa 500 famiglie che hanno perso la propria abitazione. Una prevedibile vergogna”.

A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regione Siciliana Nuccio Di Paola a proposito della cifra che la Regione Siciliana metterà sul piatto per finanziare, tramite avviso pubblico con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati per l’acquisto di una nuova casa.

“La casa – sottolinea Di Paola – rappresenta nella maggioranza dei casi, il risultato di anni di lavoro, sacrifici ed è lo scrigno di ricordi ed emozioni. Il presidente Schifani evidentemente non riesce a svestire i panni dell’uomo di partito e calarsi nella parte di chi ha perso tutto. Auspico che la Regione Siciliana riveda al rialzo questa cifra, perché così siamo oltre al ridicolo” – conclude Di Paola.