28 Gennaio 2026
Home [Sicilia] Pellegrino (FI) “Bene primi aiuti a comunità colpite dal ciclone. Lavorare per nuove risorse”

Related Stories

Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

28 Gennaio 2026
Maria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha formalizzato il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

Maria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha formalizzato il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

27 Gennaio 2026
De Luca (M5S Ars): “Incredibile, sarà Simona Vicari a coordinare la cabina di regia per i disastri del ciclone Harry. Qualcuno ricordi a Schifani che è sotto processo per corruzione”

De Luca (M5S Ars): “Incredibile, sarà Simona Vicari a coordinare la cabina di regia per i disastri del ciclone Harry. Qualcuno ricordi a Schifani che è sotto processo per corruzione”

27 Gennaio 2026

Leggi anche

Incontro e Dialogo: l’Arte in relazione

Incontro e Dialogo: l’Arte in relazione

28 Gennaio 2026
Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

28 Gennaio 2026
[Sicilia] Pellegrino (FI) “Bene primi aiuti a comunità colpite dal ciclone. Lavorare per nuove risorse”

[Sicilia] Pellegrino (FI) “Bene primi aiuti a comunità colpite dal ciclone. Lavorare per nuove risorse”

28 Gennaio 2026
Gratta e Vinci: ad Agrigento vinti 50mila euro con “Premi Stellari”

Gratta e Vinci: ad Agrigento vinti 50mila euro con “Premi Stellari”

27 Gennaio 2026