[Sicilia] Pellegrino (FI) “Bene primi aiuti a comunità colpite dal ciclone. Lavorare per nuove risorse”

“Siamo soddisfatti della rapida approvazione del disegno di legge per dare prime risposte ai danni causati dagli eventi meteorologici estremi dei giorni scorsi. Un provvedimento urgente, necessario, che dimostra attenzione concreta alle comunità colpite, alle famiglie e alle imprese. Ringraziamo il Presidente Schifani per la rapidità e la sensibilità con cui sta seguendo ogni emergenza — dal ciclone Harry alla frana di Niscemi — e la Protezione civile, che sul campo sta garantendo assistenza immediata alle famiglie e ai territori in difficoltà. Sappiamo bene che questi sono solo primi stanziamenti urgenti e il nostro impegno è quello di lavorare per nuove risorse ad ogni livello e perché i soldi arrivino dove servono, senza ritardi.”

condividi su: