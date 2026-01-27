Gratta e Vinci: ad Agrigento vinti 50mila euro con “Premi Stellari”

Sicilia a segno con il Gratta e Vinci “Premi Stellari”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, ad Agrigento è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via Fosse Ardeatine, snc.

La spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita presenti nella regione Sicilia si conferma a 1,1 miliardi, in linea con il dato dell’ultimo anno, riporta Agipronews. In particolare, crescono le lotterie istantanee (209 milioni +1,9% rispetto ai dodici mesi precedenti). Per quanto riguarda invece il gioco retail nella provincia di Agrigento, si assiste a una leggera crescita: la spesa raggiunge gli 87 milioni di euro, rispetto agli 84 milioni di euro di un anno fa (+3,5%).