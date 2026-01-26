Frana a Niscemi. Damante (M5S): Situazione drammatica, subito risorse per cittadini e territorio 

Niscemi (CL) 26 gennaio 2026 – “La situazione a Niscemi è drammatica. Cinquecento persone sono state evacuate dopo un movimento franoso di oltre 30 metri lungo 4 km che ha interessato il territorio. Questa mattina ho partecipato alla riunione operativa insieme al sindaco Massimiliano Conti, il presidente della Protezione Civile Ciciliano e i tecnici per fare il punto sulla situazione”. Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante a margine del sopralluogo a Niscemi nel Nisseno. Al sopralluogo sono presenti anche il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola ed al senatore Pietro Lorefice.

“Parliamo del dissesto idrogeologico – spiega Damante – su cui il governo ha completamente tirato i remi in barca tagliando dal Pnrr 6,5 miliardi di euro e su cui persino l’Ance aveva lanciato l’allarme. Ora, occorre intervenire in modo deciso per garantire alle famiglie evacuate una sistemazione oltre che ripristinare servizi essenziali come viabilità e scuole. Non possiamo perdere tempo, servono interventi tempestivi e strutturali per la messa in sicurezza del territorio. Auspichiamo che questa tragedia sia affrontata con serietà dal governo e dai ministeri interessati. Qui non si tratta di fare propaganda ma di dare risposte certe ai cittadini e risorse immediate” – conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle.