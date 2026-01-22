by Chart Reader*

Donald Trump

Mettiamo per un momento da parte le accese discussioni sullo stato psicologico di Trump. Non soffermiamoci nemmeno sulla sua evidente strategia politica di forzare la mano agli Stati per evitare che le elezioni di metà mandato del 2026 possano consegnare il controllo di Camera e Senato ai suoi oppositori, mettendolo in minoranza. Ignoriamo, infine, le complesse vicende giudiziarie che potrebbero attenderlo non appena concluso il suo mandato, e proviamo a concentrarci esclusivamente sulle sue manovre in campo economico.

Trump interpreta i mercati finanziari e i dazi doganali come armi di pressione politica piuttosto che come variabili economiche, utilizzando annunci aggressivi per provocare scossoni in borsa, trasformando l’instabilità in una leva negoziale per costringere i partner commerciali a scendere a patti.

Il crollo dei mercati diventa quindi una manovra calcolata. Una volta ottenute le concessioni desiderate, il conseguente rimbalzo azionario viene presentato come la prova definitiva del successo della sua strategia, ma, al tempo stesso, i momenti di crisi finanziaria servono a Trump per esercitare una forte pressione sulla Federal Reserve, spingendola ad abbassare i tassi di interesse per favorire la crescita rapida e sostenere i settori a lui più vicini, come quello immobiliare.

Un nuovo modello di gestione economica basato sull’imprevedibilità e sull’uso dei social media come leva finanziaria, che attraverso dichiarazioni e post impulsivi provocano oscillazioni immediate che bruciano miliardi di dollari di valore azionario, colpendo indistintamente mercati interni, alleati e avversari.

Da un lato, le minacce dirette a singoli settori o aziende (come i post contro i giganti del tech o l’industria automobilistica) provocano crolli immediati dei titoli citati, spesso basati su rumors o ritorsioni personali. Dall’altro, la retorica geopolitica — come la recente pressione diplomatica sulla Francia con minacce di dazi al 200% su vini e champagne a inizio 2026 — genera un’incertezza tale da bloccare gli investimenti internazionali, e le aziende, non potendo pianificare in un clima di perenne tensione, preferiscono disinvestire, frenando la crescita del PIL mondiale.

L’uso della minaccia tariffaria come moneta di scambio per questioni estranee all’economia (come il caso della Groenlandia o le trattative sulla difesa) crea un precedente pericoloso che mina la stabilità del sistema finanziario, e sebbene Trump rivendichi spesso i record storici dei mercati nei momenti di rialzo, la sua strategia comunicativa ha introdotto una variabile di rischio politico che, secondo gli analisti, ha un costo nascosto ma pesantissimo sulla stabilità economica del ventunesimo secolo.

Il “metodo Trump” applicato ai mercati finanziari ha assunto i tratti di un gioco psicologico ed economico dai costi vertiginosi. La dinamica è ormai diventata un modello ricorrente. Il Presidente lancia una minaccia improvvisa su dazi o sanzioni tramite i suoi canali social, i mercati reagiscono in preda al panico bruciando miliardi di capitalizzazione in poche ore e, infine, segue una ritirata strategica che innesca il rimbalzo.

Un esempio lampante si è verificato nell’aprile del 2025, quando l’annuncio di tariffe reciproche ha scatenato un vero e proprio terremoto finanziario. In quel frangente, Wall Street ha perso circa 4.000 miliardi di dollari di valore in soli quattro giorni, ma poche ore prima di annunciare una pausa di 90 giorni sugli stessi dazi, Trump ha pubblicato un post suggerendo che fosse un ottimo momento per comprare. Il risultato? Un rimbalzo record dell’S&P 500 che ha recuperato gran parte delle perdite, permettendo al Presidente di intestarsi il merito della ripresa e di celebrare la forza dell’economia americana sotto la sua guida.

Questo schema, che gli analisti di Wall Street hanno ribattezzato sprezzantemente “TACO” (Trump Always Chickens Out, ovvero “Trump finisce sempre per tirarsi indietro”), crea una volatilità artificiale che ha conseguenze reali per i piccoli risparmiatori che vedono i propri fondi pensione e risparmi oscillare violentemente a causa di decisioni politiche prese con un post.

Anche nel recente caso della Groenlandia, a gennaio 2026, la storia si è ripetuta. Pesanti minacce di dazi contro otto nazioni europee hanno mandato in rosso le borse globali, solo per essere revocate poche ore dopo a Davos. Ogni volta, il copione è lo stesso, si crea il caos, si distrugge ricchezza virtuale per esercitare pressione diplomatica e si annulla tutto all’ultimo istante, rivendicando il successivo rialzo della borsa come un trionfo personale. In questo modo, Trump trasforma l’instabilità in un palcoscenico per la sua narrazione di leader infallibile, mentre il sistema economico mondiale paga il prezzo di una prevedibilità ormai perduta.

Il gioco d’azzardo di Donald Trump con i mercati finanziari e il commercio internazionale ha smesso di essere una semplice tattica negoziale per diventare un rischio globale. L’uso della volatilità armata, basato su minacce di dazi improvvise e successive ritirate tattiche, sta logorando le fondamenta della stabilità economica mondiale.

L’incertezza perenne agisce come una tassa invisibile che paralizza gli investimenti: le aziende, incapaci di prevedere i costi delle materie prime o l’accesso ai mercati, preferiscono bloccare le assunzioni e lo sviluppo, creando un clima di instabilità che ha già portato a una revisione al ribasso della crescita del PIL mondiale per il 2026, con gli analisti che temono una recessione tecnica causata dalla frammentazione delle catene di approvvigionamento e dal crollo della fiducia dei consumatori.

Se le principali potenze economiche rispondessero alle tariffe americane con misure altrettanto aggressive, il mondo scivolerebbe in una guerra commerciale totale simile a quella che aggravò la Grande Depressione degli anni Trenta. In questo scenario, l’inflazione fuori controllo e il debito pubblico record degli Stati Uniti potrebbero innescare un “infarto economico” globale, trasformando un gioco di potere politico in una crisi finanziaria senza precedenti da cui nessun mercato, da Wall Street a Piazza Affari, uscirebbe indenne.

L’uso sistematico dei dazi come strumento di pressione, non dobbiamo dimenticare che ha causato nel corso della storia danni profondi e documentati a livello mondiale. Il precedente più grave risale allo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930, che portò a un crollo del commercio globale del 66% e aggravò la Grande Depressione. Anche in tempi più recenti, gli effetti sono stati pesanti: i dazi non vengono pagati dal paese esportatore, ma dalle aziende importatrici che finiscono per trasferire i costi sui consumatori finali, alimentando l’inflazione e riducendo il potere d’acquisto delle famiglie.

Oltre all’aumento dei prezzi, i dazi frammentano le catene del valore globale. Poiché i prodotti moderni sono il risultato di assemblaggi internazionali, l’incertezza tariffaria blocca gli investimenti a lungo termine delle imprese, che non possono prevedere i costi futuri dei componenti, e le ritorsioni mirate, come quelle cinesi sulla soia americana o quelle europee sui prodotti iconici degli USA, creano ulteriori squilibri, costringendo spesso i governi a intervenire con sussidi miliardari per tamponare le perdite dei propri settori produttivi. Se da un lato Trump trae vantaggi politici e negoziali dalla gestione del caos economico, dall’altro il sistema globale subisce una contrazione della crescita, un aumento dell’instabilità finanziaria e un indebolimento generale delle relazioni diplomatiche ed economiche tra le nazioni.

*Per ragioni di sicurezza e su esplicita richiesta della fonte — un esperto di un ente americano — è stato utilizzato un nome di fantasia. Il ricorso all’anonimato si è reso necessario per proteggere l’analista da eventuali conseguenze dirette