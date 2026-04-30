SuperEnalotto, jackpot da record e trionfo all’Eurovision: può ripetersi il miracolo del 22 maggio 2021?

Una notte magica quella del 22 maggio 2021, sicuramente non una data qualunque, ma un felice allineamento astrale tra fortuna e talento che oggi, con il SuperEnalotto che scala nuovamente le vette dei record mondiali, torna a farci sognare.

Proprio quel sabato sera di primavera, la “Dea Bendata” aveva deciso di fermarsi nelle Marche, come riporta Agipronews, precisamente a Montappone (in provincia di Fermo), dove veniva centrato un “6” da urlo: 156,2 milioni di euro con una schedina di soli due euro. Una vincita entrata di diritto nella top-5 della storia del gioco e superata proprio dal nuovo jackpot, attualmente il più alto montepremi del mondo, che ieri ha toccato quota 156,8 milioni.

Poche ore dopo, a oltre 1.500 chilometri di distanza dal paese marchigiano, i Måneskin infiammavano il palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam con l’energia trascinante di “Zitti e Buoni”, fresca di vittoria al Festival di Sanremo. Un’esibizione che regalo’ all’Italia un trionfo all’Eurovision Song Contest dopo ben 31 anni.

Oggi, nonostante il “6” di Montappone sia stato superato dal jackpot attuale, il fascino di quella coincidenza resta impresso nella memoria come uno dei sabati più fortunati degli ultimi anni.

A proposito di coincidenza, mentre il Jackpot del SuperEnalotto continua a correre, confermandosi il più alto al mondo e scalando la classifica di tutti i tempi, alle porte c’è una nuova edizione dell’Eurovision, con finale sabato 16 maggio.

Viene naturale chiedersi: la storia si ripeterà? Chissà se la prossima finale coinciderà con un’altra vincita, unendo, magari, ancora una volta il trionfo della musica italiana al prossimo “6” milionario. In fondo, sognare non costa nulla, e quel 22 maggio ci ha insegnato che l’Italia può prendersi tutto in una sola notte.