Montevago, parte la Rottamazione Quinquies sui tributi locali: regolamento approvato dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Montevago, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità il regolamento per la Rottamazione Quinquies su proposta del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. La misura consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune attraverso agevolazioni e riduzioni di tributi comunali come Imu, Tari e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie: un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025 e/o un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

Il regolamento prevede la possibilità di definire in modo agevolato i debiti relativi ai tributi comunali non versati entro i termini previsti, consentendo il pagamento del solo importo dovuto a titolo di tributo o sanzione principale, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi di mora. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un numero di rate mensili scaglionate per fasce di debito, così da rendere più sostenibile l’adesione alla misura anche per le famiglie e le attività economiche che hanno attraversato momenti di difficoltà.

Nei prossimi giorni il Comune di Montevago pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni utili per presentare la domanda di adesione e per conoscere nel dettaglio le modalità di pagamento.

“Abbiamo aderito alla norma nazionale per la definizione agevolata dei tributi prevista dalla legge di Bilancio 2026 e con questo regolamento – ha dichiarato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – i cittadini avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione, alleggerendo il peso delle sanzioni e degli interessi accumulati negli anni. È una misura che guarda al futuro con senso di responsabilità, sostenendo chi ha attraversato difficoltà economiche e promuovendo al tempo stesso una maggiore cultura della legalità e della collaborazione tra cittadini e istituzioni”.

Montevago, 30 aprile 2026