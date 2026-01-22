Roma, 22 gen. – “Sul ciclone che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna il servizio pubblico non ha garantito una copertura continua e proporzionata alla gravità dell’emergenza: aggiornamenti frammentari e spesso collocati solo nella seconda parte dei TG. In emergenza servono informazione in tempo reale e un filo diretto costante con i cittadini, perché in questi casi informare bene significa anche sicurezza. La Rai torni a fare servizio pubblico: presidio di utilità collettiva, non megafono delle priorità del Governo”.

Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.