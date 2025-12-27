[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

“Mi spiace fare notare al collega Catanzaro che quando parla di anni di caos e improvvisazione, sembra avere la memoria corta o fare finta di ignorare i cinque di Governo Crocetta e gran parte della legislatura Lombardo; entram e esperienze politiche fortemente sostenute dal suo partito. È da lì che la Sicilia e il governo Schifani hanno ereditato questa emergenza.”

“Per questo l’impegno del Presidente Schifani e di questa maggioranza è stato fin dal primo giorno proprio quello di porre fine a quell’era di gestione senza programmazoone e improvvisata. Certamente con interventi di emergenza ma soprattutto con progetti di medio-lungo periodo, senza ricorrere ad un solo strumento ma dotando tutti i territori delle infrastrutture necessarie. La strada è certamente lunga e piena di ostacoli creati dalla malagestione del passato, ma la direzione è finalmente cambiata.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.