28 Dicembre 2025
Home [Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

Storie correlate

CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

27 Dicembre 2025
[Sicilia] Dissalatori. Pellegrino a Ciminnisi “Per lei si stava meglio quando si stava peggio”

[Sicilia] Dissalatori. Pellegrino a Ciminnisi “Per lei si stava meglio quando si stava peggio”

26 Dicembre 2025
Emergenza idrica in Sicilia. La Corte dei conti boccia i dissalatori, Ciminnisi (M5S): «Scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche»

Emergenza idrica in Sicilia. La Corte dei conti boccia i dissalatori, Ciminnisi (M5S): «Scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche»

26 Dicembre 2025

Leggi anche

[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino a Catanzaro “Spiace abbia memoria corta su responsabilità PD”

27 Dicembre 2025
CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

CORTE CONTI, LOREFICE (M5S): GOVERNO REGOLA CONTI DOPO NO AL PONTE

27 Dicembre 2025
[Sicilia] Dissalatori. Pellegrino a Ciminnisi “Per lei si stava meglio quando si stava peggio”

[Sicilia] Dissalatori. Pellegrino a Ciminnisi “Per lei si stava meglio quando si stava peggio”

26 Dicembre 2025
Emergenza idrica in Sicilia. La Corte dei conti boccia i dissalatori, Ciminnisi (M5S): «Scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche»

Emergenza idrica in Sicilia. La Corte dei conti boccia i dissalatori, Ciminnisi (M5S): «Scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche»

26 Dicembre 2025