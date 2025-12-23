Gruppo M5S ARS: “Da Galvagno caduta di stile” 





Palermo 23 dicembre 2025 – “Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS esprime solidarietà alla collega Stefania Campo per le dichiarazioni proferite dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che nel definire ‘ore di chiacchiere’ i legittimi interventi dei parlamentari nel corso della discussione sulla legge di stabilità, ha posto come esempio negativo, l’intervento della stessa deputata M5S. Vorremmo ricordare a Galvagno che a tenere imbrigliato il Parlamento Siciliano sono stati proprio i componenti della maggioranza. Si tratta di una caduta di stile che non ci aspettiamo dal presidente dell’Assemblea”.

Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars a proposito delle dichiarazioni che il presidente Gaetano Galvagno ha reso alla stampa.

“Alla discussione del testo – aggiungono i deputati e le deputate M5S – si sarebbero potute dedicare certamente intere giornate, rispetto alle poche ore concesse, se non si fossero dovute limitare le decine e decine di articoli microterritoriali che i deputati della maggioranza avevano fatto approvare in commissione Bilancio. A tenere in ostaggio il destino dei siciliani sono state le divisioni interne dei partiti di maggioranza, non certamente gli interventi dei deputati di opposizione che esercitano un legittimo strumento che il presidente del parlamento siciliano dovrebbe conoscere e rispettare” – concludono.