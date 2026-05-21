“La presentazione dei progetti definitivi per i termovalorizzatori di Palermo e Catania rappresenta una svolta attesa da decenni. Finalmente la Sicilia si dota di un piano serio ed efficace per la gestione del ciclo dei rifiuti”.

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia.

“Durante l’esperienza da Assessore all’Ambiente del Comune di Catania – prosegue Tomarchio – ho vissuto in prima linea, insieme al Sindaco Trantino, l’iter che oggi porta a questo risultato storico. Adesso, grazie all’impegno e alla caparbietà del Presidente Schifani vedo quei semi diventare progetti concreti, all’avanguardia in Europa per tecnologia e riduzione delle emissioni. È un passo in avanti epocale per il nostro territorio, che si avvia a dire addio alle discariche e guarda con fiducia al futuro.”