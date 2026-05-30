ROMA, 30 maggio – “Il parere n. 39/2026 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti conferma tutti i dubbi che il Movimento 5 Stelle solleva da tempo sul Ponte sullo Stretto. Il Piano Economico-Finanziario presenta criticità rilevanti: pedaggi destinati ad aumentare nel tempo, stime di traffico poco convincenti e collegamenti stradali e ferroviari ancora privi di certezze su tempi e risorse. Dopo le osservazioni della Corte dei Conti e i rilievi dell’ANAC, arriva un altro duro richiamo che mette in discussione la sostenibilità economica dell’opera. Salvini continua a spargere annunci e propaganda, mentre Sicilia e Calabria aspettano ancora investimenti concreti per infrastrutture, trasporti locali e servizi essenziali. Gli sono rimasti solo i ciclici annunci di inizio lavori. Prima delle grandi promesse servono progetti credibili, trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche e opere realmente utili ai cittadini”.

Così la deputata siciliana del M5S e capogruppo in commissione Ambiente Daniele Morfino in un post social.