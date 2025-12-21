[Sicilia] Finanziaria. Pellegrino a De Luca “Prima incassa e poi insulta il banco”

“L’onorevole De Luca sembra vivere un curioso sdoppiamento politico: da un lato denuncia il “fallimento storico” della manovra, dall’altro rivendica come proprie alcune fra le importanti norme che questa legge contiene.

Ma soprattutto, le dichiarazioni di De Luca non possono che fare sorridere quando parla di una presunta irrilevanza del governo Schifani quando, negli ultimi due anni, proprio attraverso grazie al confronto istituzionale con quel Governo, sono arrivate risorse concrete e cospicue a tutta l’area del Messinese: fondi per il trasporto pubblico locale, per il gestore idrico, per i parchi archeologici di Taormina e Giardini Naxos, per Arisme, fino all’assegnazione dell’ex area Sanderson al Comune di Messina. Tutte cose molto concrete, decine di milioni di euro reali, non virtuali.

Risultati che non nascono dai like né dai proclami, ma da un lavoro istituzionale che De Luca oggi finge di disprezzare dopo averne beneficiato. Se questa è una giunta “ai titoli di coda”, viene spontaneo chiedersi come definire lui che prima tratta, poi incassa risultati e infine insulta il banco.

La verità è semplice: la legge di stabilità non è stata un palcoscenico per slogan, ma uno strumento che ha prodotto risorse, norme e interventi concreti. Il resto rischia di essere solo un teatrino.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, in risposta agli attacchi rivolti dall’onorevole Cateno De Luca alla finanziaria regionale e al Governo Schifani.