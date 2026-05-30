Disabilità e Inclusione, Ternullo: “Costruire rete di sostegno per le persone con disabilità e le loro famiglie. Il dialogo tra istituzioni e territorio è la strada giusta”

Grande partecipazione ieri sera a Priolo Gargallo per l’incontro “Disabilità e Inclusione”, promosso dal Dipartimento Famiglia di Forza Italia presso la sede ASAC APS. Istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini insieme per affrontare con concretezza le sfide legate all’inclusione e al sostegno delle persone con disabilità.

“È stato un momento di ascolto autentico — dichiara la senatrice Ternullo, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Ho illustrato le future linee d’azione per rafforzare il sostegno alle persone con disabilità, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’università. Dobbiamo investire in nuove figure professionali specializzate, capaci di affiancare le persone con disabilità lungo tutto il percorso educativo, formativo e lavorativo”.

Qualificati i contributi dei relatori: il Dott. Vincenzo David, psicologo e psicoterapeuta; la Dott.ssa Eufrasia Cavaliere, pedagogista; il Dott. Salvo Sorbello, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari; e il Dott. Sebastiano Portuesi, infermiere di emergenza-urgenza di Avola.

Particolarmente toccante l’esibizione in Lingua dei Segni dei ragazzi del CDH della Cooperativa “L’Albero” di Priolo Gargallo: un messaggio potente di inclusione che ha emozionato tutta la platea.

In collegamento sono intervenuti l’On. Alessandro Cattaneo, Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, e la Sen. Fiammetta Modena, Responsabile del Dipartimento Nazionale Disabilità e Sociale.

“Il dialogo tra istituzioni, professionisti e territorio — conclude la Senatrice — è l’unico strumento reale per costruire una società più inclusiva. Continueremo su questa strada, con ancora più determinazione”.