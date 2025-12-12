ANCI Sicilia: “Massima solidarietà al sindaco di Montelepre. Colpire un amministratore significa colpire l’intera comunità”

Palermo – ANCI Sicilia esprime la propria solidarietà e vicinanza al sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, a seguito del grave danneggiamento della sua abitazione di villeggiatura, dove ignoti hanno forzato il cancello d’ingresso e distrutto parte dell’impianto elettrico in fase di realizzazione.

“Si tratta di un episodio particolarmente allarmante – dichiarano il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano – che arriva a pochi mesi da un altro atto intimidatorio, quando l’abitazione di residenza del sindaco venne imbrattata con scritte ingiuriose. Questi gesti non solo colpiscono un amministratore impegnato quotidianamente al servizio della propria comunità, ma rappresentano un attacco all’intera istituzione democratica che egli incarna”.

ANCI Sicilia ribadisce con forza che nessuna intimidazione può condizionare chi svolge con responsabilità e dedizione il proprio ruolo pubblico. La tutela degli amministratori locali, spesso esposti in prima linea nella gestione dei problemi dei cittadini, è un tema prioritario che richiede attenzione costante da parte dello Stato e delle istituzioni territoriali.

“Siamo certi – prosegue ANCI Sicilia – che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto. Allo stesso tempo, rinnoviamo il nostro invito a non lasciare soli i sindaci e gli amministratori, soprattutto nei territori dove più forte è la pressione sociale o criminale. La democrazia si difende anche garantendo loro condizioni di sicurezza adeguate”.

Palermo, 12 dicembre ’25