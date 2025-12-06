RIFIUTI, LOREFICE (M5S): CORTE CONTI CERTIFICA FALLIMENTO SISTEMA SICILIA

Roma, 5 dic. – “La Corte dei Conti conferma ciò che denunciamo da anni: il ciclo dei rifiuti in Sicilia presenta gravissime carenze programmatorie, organizzative e gestionali, che hanno prodotto inefficienze, spreco di risorse pubbliche e ritardi infrastrutturali. Anni di commissariamenti non hanno concluso nulla, generando solo emergenza permanente e costi sempre più elevati per cittadini e territori. Il referto parla chiaro: documentazione lacunosa, commistione tra gestione ordinaria e straordinaria e mancanza di controllo sui fondi sono sinonimi di un sistema bloccato. La Sicilia ha bisogno di trasparenza, pianificazione e investimenti, non scorciatoie emergenziali né vuote repliche di rito.” Lo afferma il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo in Commissione Bicamerale Ecomafie.

