7 Dicembre 2025
Home RIFIUTI, LOREFICE (M5S): CORTE CONTI CERTIFICA FALLIMENTO SISTEMA SICILIA

Related Stories

[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

5 Dicembre 2025
Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

Salute mentale: Chinnici (PD Sicilia), basta ritardi, silenzi e immobilismo

5 Dicembre 2025
Rifiuti, Antonio De Luca (M5S): “La Corte dei conti boccia un sistema allo sbando, inceneritori compresi. Schifani come Attila”

Rifiuti, Antonio De Luca (M5S): “La Corte dei conti boccia un sistema allo sbando, inceneritori compresi. Schifani come Attila”

5 Dicembre 2025

Leggi anche

Palermo – A Spazio Cultura L’Opera di Salvatore Lo Bue

Palermo – A Spazio Cultura L’Opera di Salvatore Lo Bue

6 Dicembre 2025
SE DUE MATTIA PASCAL VI SEMBRANO POCHI

SE DUE MATTIA PASCAL VI SEMBRANO POCHI

6 Dicembre 2025
RIFIUTI, LOREFICE (M5S): CORTE CONTI CERTIFICA FALLIMENTO SISTEMA SICILIA

RIFIUTI, LOREFICE (M5S): CORTE CONTI CERTIFICA FALLIMENTO SISTEMA SICILIA

6 Dicembre 2025
Cna: il siciliano Battiato eletto vicepresidente nazionale al fianco del presidente Costantini

Cna: il siciliano Battiato eletto vicepresidente nazionale al fianco del presidente Costantini

5 Dicembre 2025