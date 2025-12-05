[Sicilia] Rifiuti. Pellegrino (FI) “Corte Conti conferma urgenza di piano risolutivo. Termovalorizzatori migliore soluzione”

“Prendiamo atto del contenuto del Referto della Corte dei Conti, che non mette in discussione la bontà o la necessità del Piano regionale sui rifiuti, ma anzi ne sottolineano piuttosto l’urgenza attuativa. Quei rilievi, infatti, ci confermano nella convinzione che la strada intrapresa dal governo Schifani sia l’unica percorribile. Con il Piano approvato da questo Governo, e con i provvedimenti complementari già adottati, si risponde finalmente a un’emergenza che dura da decenni, chiudendo un periodo senza regole che ha avvelenato l’ambiente, le casse regionali e la vita dei cittadini, favorendo solo posizioni di monopolio. Le osservazioni della Corte non possono che essere un ulteriore stimolo a procedere spediti e a chiudere definitivamente con un passato fallimentare.

In particolare, a scelta dei termovalorizzatori di ultima generazione, insieme all’intero impianto del Piano e al lavoro per rinforzare la struttura amministrativa chiamata a gestirlo, è la risposta chiara e risolutiva che la Sicilia attendeva: è garanzia di economicità, trasparenza, tutela ambientale e, finalmente, del decoro e della pulizia che i nostri concittadini aspettano da troppo tempo.

Chi vede capziosamente nel documento della Corte una “bocciatura” dei termovalorizzatori, o non ha letto il documento o agisce in mala fede.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana